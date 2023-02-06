Жители Иркутской области в зоне риска: на Байкале зафиксированы сильные толчки

Трещины образовались 5 февраля. «Ледовый удар» интенсивностью в 4 балла был зарегистрирован станциями «Большое Голоустное» и «Листвянка». Отмечается, что в некоторых домах было заметно дребезжание посуды и оконных стекол из-за сильных толчков.

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Но нужно добавить, что наиболее крупные трещины на Байкале возникают при перепаде температур воздуха. Это следствие теплового расширения или сжатия ледяного покрова.

Жители Иркутской области предупреждены, что сейчас по Байкалу нельзя проехать — риск очень велик. Автомобиль может попасть в трещину. Местным жителям, которые обычно пользуются маршрутами через водоем, теперь добираются домой другими путями.