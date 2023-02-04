Деньги положены не только льготникам: как получить выплаты на коммуналку и не лишиться надбавок за ЖКУ

По словам эксперта, деньги положены не только льготникам. Субсидию выделяют всем гражданам, но только если учтены определенные требования.

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«Учитываются два основных фактора: какой доход у семьи и какая часть от него уходит на оплату коммуналки», — отметила Разворотнева.

По общероссийским правилам субсидию назначают тем, у кого на коммуналку уходит больше 22% от зарплаты. А также льготы зависят от региона, где проживает гражданин. К примеру, в Москве этот показать составляет 10%. Учитывается и площадь жилья.

Однако нудно знать, что такой субсидии легко лишится. Деньги перестают выплачивать, если в течение двух месяцев накопились долги по услугам ЖКХ. Также такие выплаты не дадут тем, кого ранее признавал должниками. Депутат имеет на этот счет свое мнение. Она отметила, что россиянам с задолженностями нужно помогать выплатами, об этом пишет «Парламентская газета».