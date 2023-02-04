«Пыталась скорректировать форму»: пластический хирург рассказала, что меняла во внешности Валя Карнавал

Стало известно, к каким операциям по изменению внешности прибегала исполнительница Валя Карнавал.

Пластический хирург вспомнила, как Карнавал делилась историей о коррекции губ из-за падения с велосипеда.

«Она пыталась скорректировать форму верхней губы с помощью гиалуронового филлера. После падения с велосипеда в детстве у Вали, по ее признанию, образовался шрам, из-за которого верхняя губа стала асимметричной. Филлер нивелировал проблему», – отметила эксперт.

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Эксперт обратила внимание на пышный бюст Карнавал. Хирург напомнила, что Валя стала знаменитой до совершеннолетия. Еще до 18 лет Карнавал обладала выдающимися формами. Она не могла сделать операцию по увеличению груди по законодательству.