В доме с ним дышится легко! Какое комнатное растение творит с воздухом чудеса — фильтрует вредное

Комнатный цветок «щучий хвост», или по-научному сансевиерию, многие ценят за его интересный внешний вид и неприхотливость. Однако он обладает еще одним отличным качеством — способностью фильтровать воздух.

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Растение активно впитывает в себя вредные химические соединения, выпуская в окружающую среду кислород.

«Щучий хвост» способен поглотить даже формальдегид, а также другие вещества, которые могут выделять строительные материалы и новая мебель. Именно поэтому цветок рекомендуют ставить в новых домах и помещениях после ремонта.

Источник: domclick.ru.