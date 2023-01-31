В доме с ним дышится легко! Какое комнатное растение творит с воздухом чудеса — фильтрует вредное

Комнатный цветок «щучий хвост», или по-научному сансевиерию, многие ценят за его интересный внешний вид и неприхотливость. Однако он обладает еще одним отличным качеством — способностью фильтровать воздух.
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Растение активно впитывает в себя вредные химические соединения, выпуская в окружающую среду кислород.
«Щучий хвост» способен поглотить даже формальдегид, а также другие вещества, которые могут выделять строительные материалы и новая мебель. Именно поэтому цветок рекомендуют ставить в новых домах и помещениях после ремонта.
Источник: domclick.ru.
«Щучий хвост». Фото: Global Look Press