С 1 февраля все изменится: Ozon сделал неожиданное заявление для россиян

В России пользуются популярностью сервисы, где можно выбрать товар и получить его в короткие сроки. Онлайн-шопинг буквально захватил россиян. Однако иногда маркетплейсы меняют свои правила и отказываются от некоторых сервисов. Интернет-магазин Ozon сделал неожиданное заявление для россиян. Изменения коснутся многих. Один из сервисов перестанет работать с 1 февраля.