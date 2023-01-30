С 1 февраля все изменится: Ozon сделал неожиданное заявление для россиян

В России пользуются популярностью сервисы, где можно выбрать товар и получить его в короткие сроки. Онлайн-шопинг буквально захватил россиян. Однако иногда маркетплейсы меняют свои правила и отказываются от некоторых сервисов. Интернет-магазин Ozon сделал неожиданное заявление для россиян. Изменения коснутся многих. Один из сервисов перестанет работать с 1 февраля.
Речь идет о внутриплатформенном аналоге сторис — видеосервисе «Моменты», где пользователи могли публиковать свой контент.
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«С 1 февраля сервис скроют из приложения, поэтому авторы больше не смогут публиковать и монетизировать контент. Конечно, вознаграждение вы получите полностью — январские выплаты, как водится, в начале февраля придут самозанятым, а в середине февраля — индивидуальным предпринимателям», — говорится в сообщении маркетплейса.