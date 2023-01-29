Три дня и обнуление! Владельцев карточек «Мир» предупредили – деньги испарятся

Тех, кто владеет картами «Мир» предупредили о важном – завершается акция от национального платежного оператора.
Бонусная программа заканчивается уже через три дня, действуя исключительно до 31 января 2023 года.
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В течение трех месяцев пользователи карточек «Мир» могли получать бонусы за покупки и обменивать потом их на призы. И, поскольку эта привилегия скоро закончится, люди должны поспешить с участием в проекте. Дело в том, что виртуальные рубли по окончании проекта испарятся.
Источник: sportkp.ru