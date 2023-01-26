«Это несправедливо и незаконно»: глава союза пенсионеров России высказался о возможности лишить пожилых россиян-эмигрантов пенсии

В последнее время особенно остро встает вопрос об эмигрантах. Бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков предложил лишить певицу Аллу Пугачеву элитной недвижимости в подмосковной деревне Грязь. Также многие предлагают поступить и с недвижимостью других именитых персон, которые покинули Россию.

А вот некоторые даже посчитали несправедливым, что артисты-эмигранты продолжают получать пенсию, а живут в других странах.