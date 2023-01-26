«Это несправедливо и незаконно»: глава союза пенсионеров России высказался о возможности лишить пожилых россиян-эмигрантов пенсии

В последнее время особенно остро встает вопрос об эмигрантах. Бывший депутат Госдумы РФ Роман Худяков предложил лишить певицу Аллу Пугачеву элитной недвижимости в подмосковной деревне Грязь. Также многие предлагают поступить и с недвижимостью других именитых персон, которые покинули Россию.
А вот некоторые даже посчитали несправедливым, что артисты-эмигранты продолжают получать пенсию, а живут в других странах.
Для сайта Teleprogramma.pro прояснил ситуацию глава союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Он пояснил, почему даже уехавших граждан РФ не лишат пенсионных выплат.
«Это неправильно, несправедливо и незаконно. Пенсия является отложенной частью заработной платы, поэтому не платить пенсию это значит не платить человеку часть его заработной платы. Вопрос в том, как и каким образом сформировать порядок начисления пенсионной истории каждого человека.
А бывает, что у человека часть биографии в Азербайджане, часть в Узбекистане, а часть в России. Это вопрос технологий. Многие наши пенсионеры живут в Прибалтике, в Израиле и вдругих странах. Они имеют право получать ту часть отложенной зарплаты, которую они откладывали в ходе своей трудовой деятельности», – пояснил Рязанский.
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Он также исключил возможность того, что уехавшим пожилым россиянам перестанут платить пенсию. По словам эксперта, это нарушает все международные договоренности, а также нарушит внутреннее законодательство страны.