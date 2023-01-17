Пенсионеров обрадовали новой льготой: кому положена компенсация в 2023 году

Отмечается, что многое зависит от размера пенсии. Льготы полагаются только тем пожилым людям, у кого выплаты составляют меньше регионального показателя.

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По словам специалистов, в Ульяновской области компенсацию дачникам выплачивают в том случае, если их пенсия ниже полутора прожиточных минимумов на душу населения. Простыми словами, если гражданин получает меньше 19 191 рубля, то имеет право на льготу.

Также нужно знать, что выплаты назначаются на начало дачного сезона, в мае. А чтобы получить льготы, необходимо прийти в соцзащиту по месту жительства, пишет портал Ussurmedia.ru.