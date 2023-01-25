Решение уже принято: с февраля россиянкам начнут выплачивать по 587 тысяч рублей, но есть условие

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По данным министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, выплаты проиндексируют на 11,9%.

Отмечается, что размер материнского капитала в 2023 году составит почти 587 тысяч рублей, а это на 62,5 тысячи больше, чем было раньше. За второго ребенка дадут 775,6 тысячи рублей, а тут прибавка составила 82,5 тысячи рублей, пишет сайт Минтруда России.