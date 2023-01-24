Россиян, получающих пенсию на карту, предупредили о задержках выплат на 3 дня

Отмечается, что такое может произойти с любой картой, как с «пластиком» Сбербанка и ВТБ, и других финансовых учреждений, которые проводят операции со средствами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако специалисты подчеркнули, такое происходит редко, пишет kleo.ru. Такие накладки связаны с техническими причинами.

Также некоторые граждане получают зарплату с помощью почты, но и тут могут происходить задержки. Иногда не всегда хватает сотрудников, чтобы вовремя доставить деньги пожилым людям на дом. Поэтому получать деньги на карту все же более быстрый и безопасный способ.