Выплаты до 22 тысяч рублей: россиянам рассказали, кому ждать поступление на карту

В России есть разные различные выплаты и льготы. На этот раз россиянам рассказали, какие три категории граждан могут претендовать на серьезные ежемесячные выплаты. Отмечается, что их размер может дойти почти до 22 тысяч рублей.
На такую сумму могут рассчитывать инвалиды с военной травмой. Компенсация полагается семьям погибших инвалидов с военной травмой и погибших военнослужащих.
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По словам специалистов, максимальный размер выплат получат родственники тех, кто погиб на службе. Такая же сумма полагается тем, у кого I группа инвалидности. А вот тем, у кого есть II группа, сумма выплаты составит 10 961 рубль. Тем, у кого III группа, положено 4 384 рубля.
Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в Соцфонд или МФЦ. В случае одобрения выплата будет ежемесячно перечисляться на карту с 3 по 25 число, об этом сообщается на сайте Социального фонда России.