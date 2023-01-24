Выплаты до 22 тысяч рублей: россиянам рассказали, кому ждать поступление на карту

В России есть разные различные выплаты и льготы. На этот раз россиянам рассказали, какие три категории граждан могут претендовать на серьезные ежемесячные выплаты. Отмечается, что их размер может дойти почти до 22 тысяч рублей.

На такую сумму могут рассчитывать инвалиды с военной травмой. Компенсация полагается семьям погибших инвалидов с военной травмой и погибших военнослужащих.