Роскачество обнаружило три самых вкусных торговых марки наггетсов: только из натурального мяса

На этот раз специалисты проверили наггетсы по таким критериям: сделаны ли они из куриного мяса или соевого, при производстве использовались ли шкурка и кости, насколько много использовано натурального мяса.

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И в ходе исследований лучшими были признаны наггетсы торговых марок «ЧикиToys», «Морозко» и «Мясновъ». Продукция этих марок оказалась безопасной, в них не содержатся консерванты и синтетические красители, пищевая ценность соответствует заявленной.

Важно, что в наггетсах достаточно мяса, они имеют приятный внешний вид, вкус и запах. Полный список проверенных наггетсов приводится на сайте ведомства.