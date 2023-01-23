Роскачество обнаружило три самых вкусных торговых марки наггетсов: только из натурального мяса

На столе почти в любом доме можно увидеть колбаску, сыр и хлеб. Хозяйки также зачастую готовят мясо, чтобы порадовать мужей. А в последнее время не менее популярным блюдом стали наггетсы. Они нравятся и взрослым, и детям. Специалисты Роскачества провели исследования. Были проверены продукты 20 торговых марок. Оценивали их по 11 критериям.
На этот раз специалисты проверили наггетсы по таким критериям: сделаны ли они из куриного мяса или соевого, при производстве использовались ли шкурка и кости, насколько много использовано натурального мяса.
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И в ходе исследований лучшими были признаны наггетсы торговых марок «ЧикиToys», «Морозко» и «Мясновъ». Продукция этих марок оказалась безопасной, в них не содержатся консерванты и синтетические красители, пищевая ценность соответствует заявленной.
Важно, что в наггетсах достаточно мяса, они имеют приятный внешний вид, вкус и запах. Полный список проверенных наггетсов приводится на сайте ведомства.