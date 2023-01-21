Роскачество выявило три самых вкусных сыра из натурального молока: список уже опубликован

Специалисты были намерены выявить фальсификат, а также понять, можно ли найти качественный сыр в массовом сегменте. Всего было исследованно 38 торговых марок сыра.

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В списке лучших и самых вкусных оказался сыр марок таких торговых марок, как «Предгорье Алтая», «Брест-Литовск» и «Красная цена».

Отмечается, что у них безопасный состав, нет растительных жиров (признак фальсификата), а также достаточно белков и жиров. Важно добавить, что в них умеренное количество саоли. Кроме того, все сыры получили высокую органолептическую и дегустационную оценку. Полный список опубликован на сайте ведомства.