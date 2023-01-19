Россиян услышали и выплатят деньги: 23 января от государства семьям придет 15 тысяч рублей

Так, по подсчетам экспертов, если взять Новосибирскую область, то там на новые выплаты могут рассчитывать семьи, где доход на одного члена не превышает 14 728 рублей.

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Сумма материальной поддержки у всех разная. Отмечается, что это может быть 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. Если в той же Новосибирской области на ребенка был назначен полный ПМ, то одному из родителей начнут ежемесячно переводить на карту «Мир» 15 261 рубль.

Также нужно знать, что пособие перечисляют в течении пяти рабочих дней после того, как было принято заявление и одобрено. Если решение было принято в начале текущей недели, то выплату можно будет получить уже 23–24 января, пишет berdsk-online.ru.