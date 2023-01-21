Ограничения с первого марта: Роскомнадзор сделал заявление о Telegram

Стало известно о дальнейшей судьбе Telegram.
После проверок Роскомнадзора данный мессенджер признали иностранным. Теперь пользователей Telegram ждут ограничения. К слову, изменения начнутся с первого марта и затронут они платные действия россиян.
Будет введен запрет на оплату пожертвований и подписок. Услуги банков в мессенджере тоже ограничат.
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«Не исключено, что Роскомнадзор будет допускать использование оболочки Telegram в банковской инфраструктуре при условии использования банками собственных серверов». Напомним, что при снятии ограничений с Telegram в 2020 году этот мессенджер признали важным средством получения информации гражданами РФ», – процитировали руководителя практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимира Ожерельева kommersant.ru.
Напомним, ранее в МТС повысили цены на тарифы.