Ограничения с первого марта: Роскомнадзор сделал заявление о Telegram

Стало известно о дальнейшей судьбе Telegram.

После проверок Роскомнадзора данный мессенджер признали иностранным. Теперь пользователей Telegram ждут ограничения. К слову, изменения начнутся с первого марта и затронут они платные действия россиян.

Будет введен запрет на оплату пожертвований и подписок. Услуги банков в мессенджере тоже ограничат.

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