Неприятные новости для абонентов: МТС повысил цены на некоторые тарифы

Мобильный оператор МТС сообщил о повышении стоимости услуг компании.
К слову, изменения произошли в двух случаях: у пользователей с тарифом «Персональный» и с индивидуальными скидками на абонентскую плату.
Так, повышение цен за услуги произошло в районе 24 и 45 рублей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
А вот абонентская плата по тарифу «Персональный» осталась прежней. Об этом сообщили в vedomosti.ru.
Напомним, ранее аналитик дал прогноз по курсу доллара на последнюю неделю января.