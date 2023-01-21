Неприятные новости для абонентов: МТС повысил цены на некоторые тарифы

Мобильный оператор МТС сообщил о повышении стоимости услуг компании.

К слову, изменения произошли в двух случаях: у пользователей с тарифом «Персональный» и с индивидуальными скидками на абонентскую плату.

Так, повышение цен за услуги произошло в районе 24 и 45 рублей.

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А вот абонентская плата по тарифу «Персональный» осталась прежней. Об этом сообщили в vedomosti.ru.