Стало известно, когда заблокируют YouTube: заменить его нечем

Вопрос о блокировке в России видеохостинга YouTube вновь был поднят накануне. И стало известно, что он будет заблокирован, если продолжит нарушать российское законодательство. Об этом рассказал медиаменеджер Александр Жаров, являющийся главой компании «Газмпром-медиа».

«Если платформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства, этот вопрос стоит рассмотреть», - заявил о блокировке YouTube в России Жаров сайту «РБК».

При этом, отечественной замены YouTube сейчас не существует. Созданная ранее платформа RuТube пока не имеет мощности на этой.

«Rutube не замена YouTube. YouTube — это всемирный видеопоисковик, они вместе с Google развиваются, у них рекомендательная нейронная сеть, которая создается уже восемь лет. Ты только подумал, а она уже говорит тебе: да-да, сейчас дам. Мы же в начале пути», - объяснил эксперт.

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