«Чувствую некий холод»: Анастасия Решетова переживает за сына, которого меняет Тимати

Бывшая возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – разместила в личном микроблоге кадр с сыном.
Решетова разговаривала по видеосвязи с наследником, который сейчас находится с отцом на отдыхе. По словам модели, они по очереди с Тимати проводят время с Ратмиром. На данный момент мальчик с папой, но при этом не забывает про маму и часто ей звонит.
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Однако Решетовой не нравится влияние, которое оказывает на сына шоумен.
«Прошло уже 16 дней, как я не видела своего мальчика и еще почти столько же не увижу. Как можно разлучаться маме с ребенком на такой большой срок?», – задалась вопросом Решетова.
Анастасия увидела изменения в поведении Ратмира:
«Я знаю, что ему на отдыхе с папой очень хорошо, тепло и весело. Но все же, разговаривая с ним по телефону, я замечаю изменения в его поведении и чувствую некий холод».
Анастасия Решетова с сыном. Фото: соцсети
«Это его состояние является полной противоположностью того, что было во время нашего недавнего с ним путешествия», – заключила Решетова.