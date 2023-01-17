«Чувствую некий холод»: Анастасия Решетова переживает за сына, которого меняет Тимати

Бывшая возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова – разместила в личном микроблоге кадр с сыном.

Решетова разговаривала по видеосвязи с наследником, который сейчас находится с отцом на отдыхе. По словам модели, они по очереди с Тимати проводят время с Ратмиром. На данный момент мальчик с папой, но при этом не забывает про маму и часто ей звонит.

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Однако Решетовой не нравится влияние, которое оказывает на сына шоумен.