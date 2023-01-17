Потери, стресс и конфликты: три знака зодиака ждут большие неприятности из-за ретроградного Меркурия

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Фото: Global Look Press

Звезды сулят проблемы трем знакам зодиака. Конец января станет для них особенно сложным.

На этот раз первый месяц года стал сложным, так как не обошлось без ретроградного Меркурия. и скоро этот сложный период завершится, но проблемы продолжат наваливаться на три знака зодиака до конца января. Для них ближайшая неделя будет очень сложной — не избежать конфликтов, потерь и больших неприятностей. 

По словам астрологов, конфликтов не смогут избежать Тельцы. Неделя стартует с большой ссоры в возлюбленным человеком или с партнером по работе. Не исключено, что тут знаку зодиака придется произвести переоценку ценностей. Звезды рекомендуют в это непростое время быть честными с собой, а также в отношении денег и любви. 

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А вот у Скорпионов месяц будет наполнен озарениями и личными откровениями, которые не всегда будет легко принять. Звезды посоветовали прислушиваться к своему сердцу, чтобы остаться в строю. С 20 января у представителей этого знака зодиака может появиться желание погрузиться в собственные мысли. Не стоит сопротивляться своему желанию.

Нужно быть более осмотрительными Львам. Астрологи отметили, что в начале недели, когда для вас существует повышенный риск конфликтов. Окружающие могут не понимать ту личную границу свободы, которую вы обозначите. Чтобы остаться в гармонии, придется искать компромиссы, пишет  Stylecaster.com.

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