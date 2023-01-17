Потери, стресс и конфликты: три знака зодиака ждут большие неприятности из-за ретроградного Меркурия

По словам астрологов, конфликтов не смогут избежать Тельцы. Неделя стартует с большой ссоры в возлюбленным человеком или с партнером по работе. Не исключено, что тут знаку зодиака придется произвести переоценку ценностей. Звезды рекомендуют в это непростое время быть честными с собой, а также в отношении денег и любви.

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А вот у Скорпионов месяц будет наполнен озарениями и личными откровениями, которые не всегда будет легко принять. Звезды посоветовали прислушиваться к своему сердцу, чтобы остаться в строю. С 20 января у представителей этого знака зодиака может появиться желание погрузиться в собственные мысли. Не стоит сопротивляться своему желанию.

Нужно быть более осмотрительными Львам. Астрологи отметили, что в начале недели, когда для вас существует повышенный риск конфликтов. Окружающие могут не понимать ту личную границу свободы, которую вы обозначите. Чтобы остаться в гармонии, придется искать компромиссы, пишет Stylecaster.com.