Сэкономила на ипотеке почти миллион: россиянка рассказала, как получила 450 000 рублей

Ей удалось сэкономить почти миллион рублей. Екатерина не стала утаивать, что сначала ее заявление в банке не одобрили. Но вторая попытка прошла успешно. Спустя неделю ее выплату приняли. Многодетной маме удалось сократить ежемесячный платеж с 22 000 до 19 000 рублей.

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Эксперты отмечают, что уменьшение срока ипотеки выгоднее, но по договору за счет господдержки это не было предусмотрено. В противном случае она смогла бы сэкономить 1,3 млн рублей. Оформить выплату можно легко и просто на сайте «Госуслуги», о чем пишут в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».