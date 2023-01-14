Дождь и до четырех градусов тепла: в этом году Крещение пройдет в благоприятных погодных условиях

Крещение

Крещение. Фото: Global Look Press 

В метеобюро рассказали, что 19 января может оказаться на втором месте по теплу с 1879 года.

Стало известно, что Крещение в 2023 году порадует россиян погодными условиями.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице 19 января.

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«Не исключено, что вот это Крещение, которое нас ожидает 19 января 2023 года, оно по температурному режиму будет на втором месте за всю историю наблюдений с 1879 года. То есть, это такой очень редкий случай для московской погоды», – заявила Татьяна Позднякова.

«Температура воздуха может где-то быть в пределах плюс 3-4 градуса, что тоже случается не каждое Крещение, потому что мы больше привыкли, что у нас на Крещение бывают крещенские морозы, а тут у нас придет крещенская оттепель», –заключила эксперт.

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