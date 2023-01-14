Дождь и до четырех градусов тепла: в этом году Крещение пройдет в благоприятных погодных условиях

Стало известно, что Крещение в 2023 году порадует россиян погодными условиями.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице 19 января.

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«Не исключено, что вот это Крещение, которое нас ожидает 19 января 2023 года, оно по температурному режиму будет на втором месте за всю историю наблюдений с 1879 года. То есть, это такой очень редкий случай для московской погоды», – заявила Татьяна Позднякова.