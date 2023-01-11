11 тысяч рублей и больше: семьи с детьми могут оформить новые выплаты

По его словам, если раньше такой возможностью могли воспользоваться только родители вторых детей, то теперь выплаты сможет оформить любая семья, имеющая материнский капитал, на любого ребенка до трех лет. И даже вне зависимости от очередности рождения. Более того, такую выплату можно получать в дополнение к единому пособию.

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Подчеркнуто, что сумма выплаты составляет прожиточный минимум в регионе. Сумма разница от 11 700 до 34 800 рублей. Деньги придут семьям, где среднедушевой доход на человека меньше двух прожиточных минимумов.

Добавим, что теперь стало проще оплачивать образование детей, используя материнский капитал. Нужно просто подать заявление через «Госуслуги», указать образовательную организацию и реквизиты договора, сообщает LIFE.