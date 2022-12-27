Ретроградный Меркурий приготовил испытания: названы три знака зодиака, у которых тяжело закончится 2022 год

Астрологи отметили, что Овны хмурятся, сердятся не только на работе, но и в общении с друзьями. Это все из-за перегруженности. Не исключено, что дойдет до эмоционального выгорания. Однако уже 29 декабря придет ощущение легкости.

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Этот день пройдет под светом энергии и импульсивности, а 1 января в профессиональной сфере вас может ожидать потрясение. Воспринимайте изменения как движение к успеху и достижению целей.

А вот Водолеям в конце года захочется побыть наедине. Астрологи рекомендуют не погружаться в самокопание. Более того, 1 января станет идеальным временем, чтобы уже с восстановленными силами принимать новые вызовы. Этот знак зодиака стоит на пороге перемен.

Конец года будет казаться периодом неудач и испытаний Весам, но им нельзя опускать руки. Лучше взять минутку, чтобы перевести дыхание. Этому знаку зодиака испытания нужно принимать как опыт и обучение. Возможно у Весов будут натянутые отношения с близкими. Чтобы избежать ссор или недоразумений, старайтесь говорить правду, пишет портал Stylecaster.com.