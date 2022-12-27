Финансовый подъем, смена начальства: Глоба раскрыла, что нужно и что категорически нельзя делать Водолеям в 2023 году

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«Для Водолеев период переменный, потому что в первой части года он дает Водоляем хорошие финансовые возможности, хорошие возможности, которые касаются поддержки родственников. Это также приобретение нового движимого имущества, а также новые союзы, новые знакомства, успешные покровительства людей, которые поднимаются рядом, продвигающие дела Водолея.

Это хороший период, который дает шансы для обучения, для работы со словом, для перспектив, которые касаются новых знакомств.

Начиная с марта Водолею нужно внимательно отнестись к своим финансам. Это продлится минимум два года. Денег будет достаточно, но в то же время нужно будет эти деньги вкладывать во что-то: строительство, экономику. Если пусть деньги на ветер, то они не будут приходить.

Хороший период касается второй половины года, начиная с лета. Однако проблемы могут возникнуть у родственников и в работе. Может поменяться начальство выше стоящее в период второй половины весны. И нужно беречь родных в поездках и в том, что касается транспортного средства», – поделилась астролог.