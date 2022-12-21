Почему собаки на одних людей лают, а на других нет: видят особенность

Назвали причины, по которым одних людей облаивают собаки на улице, а других словно не замечают.

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Как утверждают исследователи, эти животные очень чувствительны к людям, они сильно ощущают их запах, эмоциональное состояние, замечают необычное поведение и отклонения от нормы во внешности.

Собаки не любят, когда люди непохожи на других, поэтому облаивают очень высоких, бородатых или людей с особенностями внешности.

Также собак смущают сильные ароматы. Если вы перестарались с духами или работаете на химическом производстве — быть вам облаянными.

Собаки также не любят необычные движения, поэтому ненавидят качающихся пьяных (тот еще аромат).

Ну и никуда не деть психотравмы. Если вы напомнили собаке кого-то из тех, кто ее обидел, тявканья на свой счет не избежать.

Источник: santeplusmag.com.