Не только хлеб и овощи: на что в России поднимут цены после 1 января 2023 года

Финансовый эксперт и экономист Артем Дивеев признался, что многие продукты точно подорожают в январе. В среднем цены вырастут на 5-7%. По его словам, это связано с повышением акцизы на импортные продукты.

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«А сейчас много поступает в магазины импортных овощей и фруктов. В связи с этим овощи на прилавках могут подорожать на 5%, а фрукты — на 7-9%», — отмечает эксперт.

Также Дивеев предполагает, что в России, скорее всего, увеличится стоимость товаров первой необходимости, а также промышленных изделий. По его мнению, из-за нагрузки на нефтегазовую отрасль можно ожидать увеличения стоимости бензина и дизеля.

А вот аналитик Марк Гойхман огорчил всех кофеманов, так как считает, что кофе подорожает. Он пояснил, что выросли затраты на транспортировку, и это на фоне неурожайного года.

Эксперты добавили в список того, что подорожает, крупы и хлебобулочные изделия. Их стоимость может увеличиться на 4-5%.

Импортные вещи тоже подорожают, причем минимум на 12%. Это связано с тем, что ввозить их через параллельный импорт сложно и недешево, пишет портал The Ftimes.