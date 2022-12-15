Не только хлеб и овощи: на что в России поднимут цены после 1 января 2023 года

В этом году еще весной многие товары подорожали. Это было связано с уходом зарубежных компаний из России. Лишь некоторые товары теперь ввозят в страну благодаря параллельному импорту. Подорожала и логистика, что отразилось на ценах в магазинах. Но грядет Новый год. Обычно в январе появляются новые цены на продукты.
Финансовый эксперт и экономист Артем Дивеев признался, что многие продукты точно подорожают в январе. В среднем цены вырастут на 5-7%. По его словам, это связано с повышением акцизы на импортные продукты.
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«А сейчас много поступает в магазины импортных овощей и фруктов. В связи с этим овощи на прилавках могут подорожать на 5%, а фрукты — на 7-9%», — отмечает эксперт.
Также Дивеев предполагает, что в России, скорее всего, увеличится стоимость товаров первой необходимости, а также промышленных изделий. По его мнению, из-за нагрузки на нефтегазовую отрасль можно ожидать увеличения стоимости бензина и дизеля.
А вот аналитик Марк Гойхман огорчил всех кофеманов, так как считает, что кофе подорожает. Он пояснил, что выросли затраты на транспортировку, и это на фоне неурожайного года.
Эксперты добавили в список того, что подорожает, крупы и хлебобулочные изделия. Их стоимость может увеличиться на 4-5%.
Импортные вещи тоже подорожают, причем минимум на 12%. Это связано с тем, что ввозить их через параллельный импорт сложно и недешево, пишет портал The Ftimes.