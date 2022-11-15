Уже со 2 января 2023 года: стоимость поездки в метро Москвы по «Тройке» вырастет

В этом году в России многие товары и услуги дорожают. Эксперты уже сообщили, что многие продукты в следующем году подорожают. А также могут возрасти цены на туры в Турцию. Но теперь Департамент экономической политики и развития Москвы сообщил, что и стоимость проезда в метро скоро поднимется.
Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте «Тройка» вырастет на 4 рубля и составит 50 рублей со 2 января 2023 года.
Также стоимость разовой поездки по «единому» билету увеличится на 1 рубль — 62 рубля вместо 61. Билет на две поездки станет дороже на 2 рубля соответственно — 124 рубля вместо 122 рублей. Также максимальная сумма, на которую можно пополнить «Тройку», вырастет больше чем в 3 раза — до 10 тысяч рублей.
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Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД по карте «Тройка» изменится на 4 рубля и составит 50 рублей, по тарифу 90 минут — 75 рублей вместо 69 рублей. Останется прежней стоимость билета для пассажиров, которые пользуются только наземным транспортом — билет «автобус-трамвай» на 365 дней также будет стоить 14 000 рублей, пояснили в ведомстве, передают РИА Новости.