Уже со 2 января 2023 года: стоимость поездки в метро Москвы по «Тройке» вырастет

Стоимость разовой поездки в метро Москвы, МЦК и МЦД по карте «Тройка» вырастет на 4 рубля и составит 50 рублей со 2 января 2023 года.

Также стоимость разовой поездки по «единому» билету увеличится на 1 рубль — 62 рубля вместо 61. Билет на две поездки станет дороже на 2 рубля соответственно — 124 рубля вместо 122 рублей. Также максимальная сумма, на которую можно пополнить «Тройку», вырастет больше чем в 3 раза — до 10 тысяч рублей.

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