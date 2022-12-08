Пенсионеры получат крупную денежную сумму к Новому году: средства поступят на карту

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А именно люди в возрасте, которые прожили в браке 50, 55 и более лет, могут получить крупную выплату. Но важно знать, что им нужно быть зарегистрированы в столичном регионе. Оформить выплату можно с помощью портала государственных услуг Российской Федерации.

Также отмечается, что сумма такой выплаты повышается от количества лет, проведенных в браке. В 2022 году свои деньги уже получили 10,5 тысяч семейных пар. К слову, после подачи заявления и ее одобрения средства поступят на карту согласно реквизитам.