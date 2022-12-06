Нереальные скидки: как на Wildberries и Ozon купить товары за копейки

В крупнейших маркетплейсах «Яндекс.Маркет», Wildberries и Ozon каждый день появляются ошибочные цены, из-за чего многие товары можно купить просто за копейки.

Живут такие предложения буквально несколько минут, но если узнавать про них первыми, то можно успеть. Поэтому сайты можно мониторить чаще, если вы что-то ищите конкретное.

Кстати, недавно на Wildberries в некоторых регионах отменили платный возврат товаров. Можно сказать, это подарок к Новому году.