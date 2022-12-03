Уже с 3 декабря: AliExpress готовит неприятный сюрприз россиянам

Любимый многими российскими онлайн-покупателями маркетплейс AliExpress уже с 3 декабря может сильно огорчить потребителей. Дело в том, что сайт и так устанавливал собственный курс валют, так еще и на тенденции с ростом доллара покупки на этом ресурсе могут оказаться и вовсе невыгодными.

Сайт Akket сообщает, что AliExpress готовится задрать цены после того, как ЦБ РФ поднял за последние несколько дней официальный курс доллара с 60,5 рублей до 61,8 рублей.

«Ценники на все товары в онлайн-магазине будут рассчитываться исходя из курса в районе 70 – 72 рублей. На практике это означает, что размер переплаты при покупке любых товаров составит 15 – 20%», - сообщает источник.

То есть к Новому году товары на AliExpress окажутся дороже, чем обычно. Впрочем, тенденция на рост цен сохраняется во всех магазинах, а не только онлайн.