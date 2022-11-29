«Декабрь и начало 2023 года»: Тамара Глоба предрекла страшное на рубеже лет – начинается самый сложный период

Астролог и телеведущая Тамара Глоба в своем прогнозе на 2023 год и ближайшее пятилетие предрекла наиболее сложную обстановку именно на наступающий год. Все происходящее до настоящего момента получит серьезное продолжение, и будет развиваться достаточно напряженно. Особенные в этом плане – декабрь-2022 и начало 2023 года.

«21-й год – это был год противостояния Марса. И этот год – тоже год противостояния Марса. И поэтому с конца лета пойдет снова активный период, который будет касаться споров. Новые конфликты, которые могут возникнуть очень серьезно, - это период конца года. Это ноябрь, декабрь особенно и это начало 2023 года. Наиболее сложный период в тройке лет, которая сейчас идет – 21-й, 22-й, 23-й - это 23 год. И только через два – два с половиной года пойдет период, когда будет четкое и ясное урегулирование. Период, который является в 23-м, наверное, это самый критический период. Здесь важно, чтобы все не треснуло», - высказала опасения астролог.

2023 год обернется для людей не только напряженностью в отношениях, но и стихийными событиями: будут землетрясения, наводнения, которые затронут мировое пространство. Кстати, именно в следующем году произойдут вещи, которые дадут нам впоследствии желание объединения всем миром.

«Все захлопнулись сейчас в себе, и это продлится вплоть до 24 года. И только с 26-го мы начнем те события, которые можно назвать открытым миром», - рассказала Глоба в интервью Надежде Стрелец.