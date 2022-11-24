Самые красивые и счастливые даты в 2023 году

Многие россияне предпочитают пожениться в красивые даты - чтобы потом легко было запомнить. В 2023 году нас ждут несколько красивых чисел.

Например, 23 февраля - 23.02.2023. Кроме того, астрологи заверяют, что этот день приходится на растущую Луну, а значит - будет удачным.

Удачной нумерологи считают и дату 12.12.2023, пусть даже она приходится на вторник. В январе тоже выделяют 23-е — 23.01.2023.

Весной можно запланировать важное событие на 23.03.2023, а летом - на 03.06.2023. Еще одна привлекательная дата теплого сезона — 07.07.2023. Нумерологи обращают внимание, что сумма чисел в году тоже дает семерку.

А осенью красивыми датами станут 09.09.2023 и 23.09.2023.