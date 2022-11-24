Поймут только русские: безумная новогодняя традиция, которую многие соблюдают до сих пор

В российских семьях со времен Советского союза сохранилась традиция, которую многие чтут до сих пор. Причем для иностранцев она кажется безумной.

И это… лепка пельменей! Конечно, в настоящее время готовые полуфабрикаты можно купить в любом магазине. Но только не под Новый год! Многие хозяйки привыкли самостоятельно готовить это блюдо вместе с детьми.

Вообще, эта традиция зародилась на севере страны, где достать мясо было практически невозможно. Но потом быстро прижилась в южных регионах России.