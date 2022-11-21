Пять элементарных советов, чтобы тратить на продуктах меньше - экономия до 30%

Финансовый консультант Татьяна Волкова поделилась действенными и самое главное простыми рекомендациями, как экономить на покупке продуктов. Так, эксперт озвучила пять советов для тех, чей продовольственный чек в супермаркетах всегда выходит на баснословную сумму.

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Скачать приложение популярных гипермаркетов, чтобы использовать предложенные ими бонусы; Приобретать мелким оптом не скоропортящиеся продукты - экономия до 30%. Для этого нужно составить список необходимого, к примеру, консервов; Оплачивать покупки только банковскими картами, возвращая до 5% с каждого чека в виде кешбэка; Не ходить в магазин голодным. Так покупок становится меньше. Всегда составлять список. Тогда в корзине будут только самые нужные покупки. Не забывайте, что маркетологи умеют грамотно разложить «ненужное» на полках, чтобы этот товар купили.

По материалам Vnimanie.pro.