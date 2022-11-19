«Важные повороты»: Тамара Глоба предрекла неизбежное в конце ноября

Астролог Тамара Глоба в своем астрологическом прогнозе на ноябрь рассказала о центральном событии месяца. Им стало лунное затмение, принесшее в жизни людей много переломного. Явление произошло 8 ноября, но еще долго люди будут ощущать его афтершоки.

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В частности, Глоба указала на конец ноября и даже начало декабря. В эти дни следует не терять бдительности. Потому что событий грядет множество.

«Важные повороты. Они продлятся в своем критическом варианте, как минимум, до конца ноября или самого начала декабря. Это тотальное лунное затмение захватит события, которые касаются техники, переворотов во многих странах, они коснутся и политики, и общественной жизни и, конечно же, сферы бизнеса – прошлый бизнес будет уходить в прошлое», - предупредила астролог у себя на YouTube-канале.

Таким образом, наиболее сложные моменты произойдут не только вокруг затмения, но и в период конца месяца.