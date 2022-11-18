«Ситуация неприятная»: Собянин высказался о ситуации после ухода зарубежных брендов

При этом Собянин заверил, что экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов. Мэр подчеркнул, что критического обрушения не произошло. Большинство предприятий адаптировалось к нынешней ситуации.

После начала спецоперации Запад ввел несколько пакетов санкций в отношении России. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.