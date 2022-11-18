«Ситуация неприятная»: Собянин высказался о ситуации после ухода зарубежных брендов

Российские предприниматели заняли в Москве большинство производственных ниш после ухода из страны зарубежных брендов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Конечно, неприятная история, когда такое количество инвесторов уходит из города. Но должен сказать, что подавляющее большинство этих ниш заполнено российскими предпринимателями», — рассказал Собянин в интервью для РИА Новости.
По его словам, сейчас проблемным в России является лишь собственное автомобилестроение.
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При этом Собянин заверил, что экономика Москвы стабилизировалась после пандемии коронавируса и кризисов. Мэр подчеркнул, что критического обрушения не произошло. Большинство предприятий адаптировалось к нынешней ситуации.
После начала спецоперации Запад ввел несколько пакетов санкций в отношении России. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны.