Когда и насколько вырастут зарплаты учителей: президент дал распоряжение

Глава РФ распорядился, чтобы доходы педагогов были проинспектированы и приняты соответствующие меры по доведению их до достойного уровня.

Повышение зарплат произойдет следующим образом: для воспитателей и учителей – не ниже среднего заработка по региону, для педагогов вузов – не ниже удвоенного размера среднего заработка по региону.

В свою очередь в Госдуме предложили установить фиксированный размер зарплат для педагогов до 35-летнего возраста в объеме 200% МРОТ. Авторы идеи полагают, что это привлечет в школы молодых специалистов.

Повышение зарплат педагогов будет соотносится с инфляцией, то есть не менее 12%. Таким образом в феврале 2023 года произойдет индексация приблизительно на данный коэффициент.

Источник: Pensnews.ru.