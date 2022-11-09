Россиянам в возрасте от 14 до 22 лет зачислят по пять тысяч рублей на карту «Мир»

Материальный подарок от государства получат в ноябре обладатели карты «Мир». Однако для зачисления средств необходимо соблюсти еще несколько условий.

Во-первых, деньги придут только гражданам в возрасте от 14 до 22 лет. Во-вторых, помимо банковской карты, у россиян должна быть Пушкинская карта.

Еще больше новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для оформления средств нужно скачать мобильное приложение «Госуслуги Культура» и зарегистрироваться в программе. Далее деньги поступят на виртуальную карту. Их можно будет потратить на мероприятия, которые включены в программу.

