Россиянам в возрасте от 14 до 22 лет зачислят по пять тысяч рублей на карту «Мир»

Карта «Мир»

Карта «Мир». Фото: Global Look Press 

Средства можно будет потратить на культурные мероприятия.

Материальный подарок от государства получат в ноябре обладатели карты «Мир». Однако для зачисления средств необходимо соблюсти еще несколько условий.

Во-первых, деньги придут только гражданам в возрасте от 14 до 22 лет. Во-вторых, помимо банковской карты, у россиян должна быть Пушкинская карта.

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Для оформления средств нужно скачать мобильное приложение «Госуслуги Культура» и зарегистрироваться в программе. Далее деньги поступят на виртуальную карту. Их можно будет потратить на мероприятия, которые включены в программу.
 

 

«Лимит карты в 2022 году составляет пять тысяч рублей, которые можно потратить только на определенные цели: посещение музеев, кинотеатров, выставок, квестов и других культурных мероприятий», – отметили в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».
 

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