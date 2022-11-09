В России вышел новый указ о снижении пенсионного возраста: минус два года

Вышел новый закон о пенсионном возрасте.

Вышел новый закон о пенсионном возрасте. Фото: Global Look Press

Уже в ближайшее время многие граждане могут отправиться на заслуженный отдых.

Россиянам сообщили о новом указе, который регламентирует выход на пенсию. На два года раньше часть граждан, согласно документу, сможет отправиться на заслуженный отдых.

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Юрист Ирина Сивакова разъяснила людям, что изменения касаются досрочного выхода на пенсию по трудовому стажу. В данный момент разрешается уйти на пенсию тем россиянам, которые накопили необходимый трудовой стаж. Для женщин – это 37 лет, для мужчин – 42 года.

Однако по новому закону в стаж включат также службу в армии (включая призыв). По словам юриста, в связи с этим люди, которым ранее отказали в начислении пенсионных выплат, могут написать новое заявление на получение денег, ссылаясь на вышедший документ.

Источник: PRIMPRESS.

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