В России вышел новый указ о снижении пенсионного возраста: минус два года

Юрист Ирина Сивакова разъяснила людям, что изменения касаются досрочного выхода на пенсию по трудовому стажу. В данный момент разрешается уйти на пенсию тем россиянам, которые накопили необходимый трудовой стаж. Для женщин – это 37 лет, для мужчин – 42 года.

Однако по новому закону в стаж включат также службу в армии (включая призыв). По словам юриста, в связи с этим люди, которым ранее отказали в начислении пенсионных выплат, могут написать новое заявление на получение денег, ссылаясь на вышедший документ.

Источник: PRIMPRESS.