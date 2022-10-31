В Роскачестве назвали худший корм для кошек

Специалисты Роскачества выяснили, что не все сухие кормы для кошек на отечественном рынке могут пойти на пользу домашним любимцам.
Оказалось, сухой корм Whiskas может навредить питомцам. К слову, в образце данного корма не было обнаружено опасных радионуклидов и микотоксинов. Но зато эксперты нашли триметоприм, сульфаметазин и сульфадиазин.
«Кроме того, содержание кальция выше установленного опережающим стандартом Роскачества», — сообщили в rskrf.ru.
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Цинка и витамина D в корме тоже выше нормы. А даже небольшой перебор витаминов в корме может ухудшить здоровье любимого питомца.
Напомним, ранее в Роскачестве назвали худший корм для собак.