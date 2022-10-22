Дешевый — не значит плохой! В Роскачестве назвали лучшие сухие корма для собак

В Роскачестве провели исследование сухого корма для собак. Для проверки специалисты закупили товары 39 производителей (российских и зарубежных).

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Вся продукция оказалась безопасной и нетоксичной. В ней не выявили тяжелых металлов, радионуклидов, микотоксинов, следов антибиотиков, микробов и искусственных красителей.

А вот состав продуктов далеко не всегда соответствовал тому, что было заявлено на упаковках.

В итоге, повышенным требованиям Роскачества соответствовала продукция только двух брендов — Perfect Fit и Purina one.

Из отечественных кормов на российский Знак качества смогли претендовать Pedigree и Royal Canin.

Исследование доказало, что низкая цена не всегда является показателем плохого качества товара. Например, один из самых дешевых кормов марки «365 дней» получил в ходе проверки очень высокий балл. Также в десятку лучших вошел бюджетный корм «Каждый день».