«Мелкие мокрые снежинки»: какую погоду ждать жителям Центральной России в День народного единства

В День народного единства, четвертого ноября погода в Москве будет соответствовать температурным нормам последнего месяца осени.

Большого количество осадков не ожидается.

«Предварительно модели показывают, что существенных осадков на четвертое число не ожидается. Такого тепла, как мы наблюдаем сейчас, уже не будет. Сильного ветра в прогнозах нет», – предали слова метеоролога в vm.ru.