Назвали лекарства, которые поднялись в цене на 13%: очень важные

В сентябре этого года стоимость лекарств в российских аптеках увеличилась на 5% по сравнению с августом. При этом годовое увеличение цен осталось в РФ на предыдущем уровне — 16,8%.

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В первый месяц осени особенно подорожали противовирусные и противопростудные препараты из-за повышенного сезонного спроса. Первые поднялись на 13%, вторые — на 1% меньше.

Эти данные огласило агентство РИА Новости со ссылкой на анализ исследовательского холдинга «Ромир».

В процессе исследования эксперты изучили цены на 67 наименований лекарств, включив в список антисептики, желудочно-кишечные, противовирусные, седативные, противопростудные и прочие аптечные средства.