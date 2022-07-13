Названы продукты, которые ни в коем случае нельзя есть на завтрак

Для полноценной работы организма необходим завтрак, в один голос твердят специалисты. Но все ли продукты полезны ранним утром?
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев отмечает, что утром категорически нельзя есть никакое мясо, говядину в том числе. Также не стоит употреблять макароны с грибами, сыром и маслом, а также содержащие сало или избыточное количество жиров блюда.
«Это очень тяжело переваривается и дает достаточно большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Помимо лишних килокалорий, это даст еще и тяжесть в течение дня», — заявил Арзамасцев на канале «Москва 24».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Также эксперт отметил, что такие крупы, как геркулес или гречка, тоже не принесут пользы организму, а если яичница пережарена, то ее вообще не стоит есть.