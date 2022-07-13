Названы продукты, которые ни в коем случае нельзя есть на завтрак

Для полноценной работы организма необходим завтрак, в один голос твердят специалисты. Но все ли продукты полезны ранним утром?

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев отмечает, что утром категорически нельзя есть никакое мясо, говядину в том числе. Также не стоит употреблять макароны с грибами, сыром и маслом, а также содержащие сало или избыточное количество жиров блюда.