Под ударом печень и почки: стало известно, чем могут навредить арбузы

Лето – пора сочных и спелых арбузов. Но так ли они безопасны и полезны, как кажется на первый взгляд? Гастроэнтерологи придерживаются мнения, что арбузы могут навредить.
В первую очередь под удар попадают печень и почки. Все дело в веществах, которые используют при выращивании бахчевых.
«Азот, пестициды и нитраты преобразуются в организме в нитритные соединения, которые способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках», - цитирует врача-гастроэнтеролога Яну Прудникову PRIMPRESS.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кроме того, арбузы содержат в себе высокие дозы калия. А превышение этого минерала в организме плохо влияет на сердце и ведет к нарушениям сердечного ритма.