Под ударом печень и почки: стало известно, чем могут навредить арбузы

Лето – пора сочных и спелых арбузов. Но так ли они безопасны и полезны, как кажется на первый взгляд? Гастроэнтерологи придерживаются мнения, что арбузы могут навредить.

В первую очередь под удар попадают печень и почки. Все дело в веществах, которые используют при выращивании бахчевых.