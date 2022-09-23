Материнский капитал скоро может увеличиться

В 2023 году ожидается увеличение суммы материнского капитала: планируется проиндексировать его с февраля на 12,4%.

После того как это произойдет, на первого ребенка станут начислять по 589,5 тысяч рублей (на 65 тысяч больше, чем сейчас), а на второго — 779 тысяч (на 85,5 тысяч больше).

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Материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, потратить на образование для ребенка, оплатить социальную реабилитацию ребенку с инвалидностью. Кроме того, эти средства допускается направить в накопительную часть пенсии матери либо на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.