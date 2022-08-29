Мало половин: вокалист Maneskin показал пятую точку, выступая на MTV VMA 2022

28 августа итальянская группа Maneskin выиграла в номинации «Лучшее альтернативное видео» на американской музыкальной премии MTV VMA 2022 и выступила на церемонии награждения со своей песней Supermodel.

Эпатажные итальянцы, как всегда, дали жару. На сцену во время их выступления выбежала целая толпа красоток. Но все взгляды были прикованы к фронтмену группы Дамиано Давиду. Он вышел петь с голым торсом (к этому уже все привыкли), а внизу у него оказался джокстрэп — нижнее белье для мужчин, схожее по своей открытости со стрингами. Короче говоря, пятая точка вокалиста предстала перед зрителями во всей красе.

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То ли из-за этой откровенности, то ли из-за внезапно отвалившегося элемента одежды у басистки коллектива (одна грудь у нее была прикрыта всего лишь наклейкой), но во время трансляции концерта камеры MTV перестали показывать группу крупным планом, ограничившись общим видом зала. Как это было, можно посмотреть на официальном видео канала.