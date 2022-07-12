«Лучшей защитой от протухающего евро»: Дмитрий Медведев рассказал россиянам, в какой валюте стоит хранить сбережения

Случилось то, о чем не предупреждали экономисты и многочисленные эксперты в сфере экономики и финансов.

Впервые за двадцать лет евро и доллар сравнялись в цене по отношению к рублю. Существуют все предпосылки того, что иностранная валюта и дальше будет демонстрировать снижение курса.

На этом фоне важное заявление в своем телеграм-канале сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях.