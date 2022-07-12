«Лучшей защитой от протухающего евро»: Дмитрий Медведев рассказал россиянам, в какой валюте стоит хранить сбережения

Случилось то, о чем не предупреждали экономисты и многочисленные эксперты в сфере экономики и финансов.
Впервые за двадцать лет евро и доллар сравнялись в цене по отношению к рублю. Существуют все предпосылки того, что иностранная валюта и дальше будет демонстрировать снижение курса.
На этом фоне важное заявление в своем телеграм-канале сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях.
«Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надежными партнерами, включая использование национальных валют — российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и др. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Пока же $1 = 1 евро. Храните сбережения в рублях!» — написал Дмитрий Медведев.
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