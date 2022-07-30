Коснется почти всех! Пожилым рассказали, как теперь можно увеличить пенсию

Те россияне, кто находится на заслуженном отдыхе, могут увеличить сумму пенсию. Изменения коснется тех, у кого есть стаж работы до 2002 года. Для этого необходимо повысить значение зарплатного коэффициента.

По словам юриста Ирины Сиваковой, вариантов может быть несколько.