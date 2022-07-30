Коснется почти всех! Пожилым рассказали, как теперь можно увеличить пенсию

Те россияне, кто находится на заслуженном отдыхе, могут увеличить сумму пенсию. Изменения коснется тех, у кого есть стаж работы до 2002 года. Для этого необходимо повысить значение зарплатного коэффициента.
По словам юриста Ирины Сиваковой, вариантов может быть несколько.
«Можно выбрать любые пять лет работы до 2002 года и представить в ПФР документы по ним, чтобы там при этом был наиболее высокий заработок человека. При этом в суде можно предоставить практически любой документ для подтверждения стажа: не только трудовую книжку, но также и профсоюзный билет», - цитирует Сивакову PRIMPRESS.
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Напомним, ранее стало известно, что россияне смогут получить единоразовую выплату в размере 20 тысяч рублей от Пенсионного фонда уже на следующей неделе.