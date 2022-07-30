Деньги придут на карту: россияне получат по 20 тысяч рублей от Пенсионного фонда

Россияне могут рассчитывать на единоразовую выплату от Пенсионного фонда. Сумма составит 20 тысяч рублей. Некоторые получат ее уже на следующей неделе.

По словам специалистов, речь идет о деньгах, которые начисляются один раз при рождении ребенка. Причем, уровень доходов родителей не имеет никакого значения.

Для того чтобы получить деньги, нужно подать заявление в ПФР. Специалисты будут рассматривать документы в течение десяти рабочих дней, а затем средства придут на карту.